Fransa'da Parlamento, kolluk kuvvetlerinin görevleri sırasında silah kullanmalarına ilişkin meşru müdafaa "zırhı" sağlayan yasa tasarısını onayladı.

Paris'te, Parlamentonun üst kanadı olan Senatoda, kolluk kuvvetlerine özgü bir meşru müdafaa zırhı sağlamayı amaçlayan tasarı görüşüldü.

Merkez sağın desteklediği tasarı, Senatoda yapılan nihai oylamada 110 "hayır" oyuna karşılık 205 "evet" oyuyla kabul edildi.

Parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'te 7 Temmuz'da kabul edilen tasarı, Senatodaki oylamanın ardından Parlamentodan geçmiş oldu.

Söz konusu tasarıya "polislere öldürme ehliyeti" verdiği gerekçesiyle karşı çıkan solcu senatörler, tasarının yürürlüğe girmesini engellemek için Anayasa Konseyine başvuracaklarını açıkladı.

Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi halinde, Fransa'daki mevzuat kapsamında belirlenen koşullarda silah kullanan kolluk kuvvetleri, görevleri sırasında meşru müdafaa kapsamında hareket etmiş sayılacak.

Tasarıyla birlikte, silahların orantısız şekilde kullanıldığına dair delil bulunması halinde, polis ve jandarmalara sağlanan meşru müdafaa "zırhı" geçersiz sayılabilecek.

Ülkede son yıllarda Arap ve siyahi gençlere yönelik polis şiddetinin artması nedeniyle farklı sivil toplum kuruluşları ve solcu siyasetçiler, tasarının polis kurşunuyla hayatını kaybedenlerin sayısının artmasına yol açabileceğini savunuyor.

Fransa'da bir yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Parlamento'da kabul edildikten sonra cumhurbaşkanı tarafından imzalanması ve son olarak Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Fransa'da 60 senatör, 60 milletvekili, cumhurbaşkanı, başbakan, Ulusal Meclis başkanı veya Senato başkanı Anayasa'ya aykırı olduğunu düşündüğü bir tasarıyı Parlamento'dan geçtikten sonra Anayasa Konseyine taşıyabilir.

Konseyden çıkan karar, söz konusu tasarının yürürlüğe girip giremeyeceğini belirler.