Polise Saldıran Şüpheli Tutuklandı

Küçükçekmece'de, aracı durdurarak içindeki polis memurlarına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, "nitelikli kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit yaralama" suçlarından tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüpheli C.İ'nin görevli polis memurlarına mukavemet göstermesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan C.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüphelinin savcılıkta ifadesi alındı.

İfadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli C.İ, "nitelikli kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit yaralama" suçlarından tutuklandı.

Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde görevli polis memurlarına mukavemet gösterildiği ihbarına ilişkin çalışma başlatmıştı.

Yapılan incelemede, polis memurlarının yer aldığı aracı durdurarak, tehdit içerikli sözler sarf ettiği ve araçtan inen görevlilere saldırıp yaralanmalarına neden olduğu belirlenen şüpheli C.İ. (35) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Olayda yaralanan polis memurları, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.