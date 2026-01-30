Polisiye Edebiyatın Sırları Kadıköy'de Konuşulacak

(İSTANBUL)- Polisiye edebiyatın Türkiye'deki yeri, olanakları ve edebi gücü, Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Polisiye Edebiyatın Sırları" başlıklı söyleşide konuşulacak.

Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi'nde (TESAK) 31 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te "Polisiye Edebiyatın Sırları" konuşulacak. Moderatörlüğünü Semih Gümüş'ün üstleneceği söyleşiye, Türk polisiyesinin önemli isimlerinden Ahmet Ümit ile Ayşe Erbulak konuşmacı olarak katılacak. Söyleşide, polisiye edebiyatın edebiyat içindeki konumu, Türkiye'de türün gelişimi ve üretim koşulları masaya yatırılacak.

Türk edebiyatında polisiye türünün en bilinen yazarlarından biri olan Ahmet Ümit, Sis ve Gece, Beyoğlu'nun En Güzel Abisi, İstanbul Hatırası, Sultanı Öldürmek ve Kayıp Tanrılar Ülkesi gibi romanlarıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı. Eserlerinde polisiye kurguyu tarih, siyaset ve toplumsal meselelerle buluşturan Ümit, Türkiye'de polisiyenin gelişiminde önemli bir yere sahip.

Söyleşinin diğer konuğu olan yazar Ayşe Erbulak ise polisiye türünde kaleme aldığı roman ve öykülerin yanı sıra tiyatro alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Erbulak, polisiye edebiyatta anlatım dili ve karakter yapısı üzerine odaklanan eserler üretmeye devam ediyor.