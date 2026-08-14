Polisten Kuran Kursu Öğrencilerine Bilgilendirme

Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kuran kursundaki öğrencileri bilgilendirdi.

Ekipler cami ve kuran kurslarını ziyaret ederek 305 öğrenciyi akran zorbalığı ile mücadele ve kişisel güvenlik ve korunma yöntemleri konularında bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekiplerin kent genelinde bilgilendirme çalışmaları devam edecek.