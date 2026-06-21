Polisten Sınava Acil Yardım

Burdur'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) giderken aracı arızalanan adayın sınava zamanında yetişmesine polis ekibi yardımcı oldu.
Kentte aracı arızalandığı için yolda kalan ve yardım talep eden kişi, ekip aracına alınarak, polis eskortu eşliğinde sınava yetiştirildi.
Sınava girebilen aday, kendisine yardımcı olan polis ekibine teşekkür etti.
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