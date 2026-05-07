Polonya, ABD Askerlerine Ev Sahipliği Yapmaya Hazır

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ülkesinin Almanya'dan çekilecek ABD askerlerine ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

Politico haber sitesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Nawrocki, Litvanya'daki NATO tatbikatlarını ziyareti sırasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Polonya'nın Almanya'dan çekilecek Amerikan askerlerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getiren Nawrocki, ABD Başkanı Donald Trump'a askerleri doğuya göndermesi için bizzat lobi yapacağını söyledi.

Nawrocki, Polonya'nın böyle bir adım için altyapıyı hazır hale getirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin açıklamaları, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın 4 Mayıs'ta ülkesinin müttefiklerinden "asker kapmaması" gerektiği uyarısı yapmasının ardından geldi.

Başbakan Tusk, Polonya'nın kendi topraklarındaki ABD varlığını artırmak için her fırsatı değerlendireceğini ancak ülkesinin Avrupa'nın birliğini bozmak için kullanılmasına izin vermeyeceğini ifade etmişti.

Tusk'ın bu yorumu, muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisinin (PiS) sert eleştirilerine yol açmıştı, PiS, Tusk'ı Polonya'nın güvenliği yerine Almanya'ya öncelik vermeyle suçlamıştı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki ise Polsat News'e verdiği demeçte, Polonya'daki ABD askeri varlığının genişletilmesine yönelik görüşmelerin iki ülke arasında askeri ve diplomatik düzeyde halihazırda sürdüğünü söylemişti.

Bosacki, Almanya'dan ayrılan askerlerin Polonya'ya gelmesine itiraz etmeyeceklerini ancak askerlerin Almanya'dan çekilmesini istemediklerini belirtmişti.

Polonya halihazırda yaklaşık 10 bin ABD askerine ev sahipliği yapıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin askerin 6 ila 12 ay içinde geri çekileceğini 1 Mayıs'ta bildirmişti.