Polonya, ABD Askerlerine Ev Sahipliği Yapmaya Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonya, ABD Askerlerine Ev Sahipliği Yapmaya Hazır

07.05.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Nawrocki, Polonya'nın Almanya'dan çekilecek ABD askerlerine ev sahipliği yapabileceğini açıkladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ülkesinin Almanya'dan çekilecek ABD askerlerine ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

Politico haber sitesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Nawrocki, Litvanya'daki NATO tatbikatlarını ziyareti sırasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Polonya'nın Almanya'dan çekilecek Amerikan askerlerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getiren Nawrocki, ABD Başkanı Donald Trump'a askerleri doğuya göndermesi için bizzat lobi yapacağını söyledi.

Nawrocki, Polonya'nın böyle bir adım için altyapıyı hazır hale getirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin açıklamaları, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın 4 Mayıs'ta ülkesinin müttefiklerinden "asker kapmaması" gerektiği uyarısı yapmasının ardından geldi.

Başbakan Tusk, Polonya'nın kendi topraklarındaki ABD varlığını artırmak için her fırsatı değerlendireceğini ancak ülkesinin Avrupa'nın birliğini bozmak için kullanılmasına izin vermeyeceğini ifade etmişti.

Tusk'ın bu yorumu, muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisinin (PiS) sert eleştirilerine yol açmıştı, PiS, Tusk'ı Polonya'nın güvenliği yerine Almanya'ya öncelik vermeyle suçlamıştı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki ise Polsat News'e verdiği demeçte, Polonya'daki ABD askeri varlığının genişletilmesine yönelik görüşmelerin iki ülke arasında askeri ve diplomatik düzeyde halihazırda sürdüğünü söylemişti.

Bosacki, Almanya'dan ayrılan askerlerin Polonya'ya gelmesine itiraz etmeyeceklerini ancak askerlerin Almanya'dan çekilmesini istemediklerini belirtmişti.

Polonya halihazırda yaklaşık 10 bin ABD askerine ev sahipliği yapıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin askerin 6 ila 12 ay içinde geri çekileceğini 1 Mayıs'ta bildirmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya, ABD Askerlerine Ev Sahipliği Yapmaya Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Brüksel Havayolları’nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı Brüksel Havayolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı
YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir?

14:10
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay’ın kararını hukukçular yorumladı
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay'ın kararını hukukçular yorumladı
14:05
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
13:58
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 14:22:07. #7.13#
SON DAKİKA: Polonya, ABD Askerlerine Ev Sahipliği Yapmaya Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.