Polonya Başbakanı AB'ye Rusya ve Belarus'a yaptırım çağrısında bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polonya Başbakanı AB'ye Rusya ve Belarus'a yaptırım çağrısında bulunacak

Polonya Başbakanı AB\'ye Rusya ve Belarus\'a yaptırım çağrısında bulunacak

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerine yaptırım uygulaması çağrısında bulunmak için Polonya Parlamentosuna karar tasarısı sunacaklarını duyurdu. Tusk, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Başbakan Ingrida Simonyte ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Tusk, Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm Başkanı Szymon Holownia'dan AB Komisyonunu Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerine yaptırım uygulamaya çağıran bir karar tasarısını Parlamentoda oylamaya sunmasını isteyeceğini söyledi.

04.03.2024 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerine yaptırım uygulaması çağrısında bulunmak için Polonya Parlamentosuna karar tasarısı sunacaklarını duyurdu.

Yerel basında yer alan haberlere göre Tusk, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Başbakan Ingrida Simonyte ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Tusk, Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm Başkanı Szymon Holownia'dan AB Komisyonunu Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerine yaptırım uygulamaya çağıran bir karar tasarısını Parlamentoda oylamaya sunmasını isteyeceğini söyledi.

Başbakan Tusk, "Bu hem Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Belarus'un bu saldırıdaki işbirliğiyle ilgili yaptırımların daha gerçekçi hale getirilmesiyle hem de Avrupa, Polonya ve Litvanya tarım pazarlarının daha etkin korunmasıyla ilgili." diye konuştu.

Tusk, Bulgar ve Slovak dışişleri bakanlarının Rus mevkidaşlarıyla görüşmesini eleştirdi

Tusk, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar'ın 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelmesini de eleştirdi.

Rusya'da cezaevinde ölen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Moskova'da defnedildiği sırada söz konusu isimlerin Lavrov ile görüştüğüne dikkati çeken Tusk, Macar ve Slovak diplomatlarla Rusya-Ukrayna Savaşı üzerine "fikir ayrılıklarının çok derin" olduğunu belirtti.

Tusk, "Aleksey Navalnıy'ın cenazesi olduğu gün ziyafet verilmesi, ahlaki ve siyasi nedenlerle, Macar hükümetini kabul etmekte zorlandığımız bir başka noktadır." dedi.

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte ise üç dışişleri bakanının görüşmesini "üzüntü veren bir tercih" olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Tarım, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya Başbakanı AB'ye Rusya ve Belarus'a yaptırım çağrısında bulunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:41 İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem oldu. İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem oldu.
21:06 ABD’nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs’te ölü bulundu ABD'nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs'te ölü bulundu
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar
17:50 Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti
17:33 Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin durumu iyi Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu iyi
19:44 Taner Tolga Tarlacı GKRY’de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz’a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar Taner Tolga Tarlacı GKRY'de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar
19:43 Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı
19:29 Karabük’te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi Karabük'te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
17:54 Bahçeli’den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli Bahçeli'den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli
17:22 Mecidiyeköy’de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı Mecidiyeköy'de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı
17:18 Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı
17:03 Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
16:28 Arda Güler, Real Madrid’den Milan’a transfer oluyor Arda Güler, Real Madrid'den Milan'a transfer oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 21:45:15. #1.13#
SON DAKİKA: Polonya Başbakanı AB'ye Rusya ve Belarus'a yaptırım çağrısında bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement