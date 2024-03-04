Polonya Başbakanı AB\'ye Rusya ve Belarus\'a yaptırım çağrısında bulunacak

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerine yaptırım uygulaması çağrısında bulunmak için Polonya Parlamentosuna karar tasarısı sunacaklarını duyurdu.

Yerel basında yer alan haberlere göre Tusk, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Başbakan Ingrida Simonyte ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Tusk, Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm Başkanı Szymon Holownia'dan AB Komisyonunu Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerine yaptırım uygulamaya çağıran bir karar tasarısını Parlamentoda oylamaya sunmasını isteyeceğini söyledi.

Başbakan Tusk, "Bu hem Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Belarus'un bu saldırıdaki işbirliğiyle ilgili yaptırımların daha gerçekçi hale getirilmesiyle hem de Avrupa, Polonya ve Litvanya tarım pazarlarının daha etkin korunmasıyla ilgili." diye konuştu.

Tusk, Bulgar ve Slovak dışişleri bakanlarının Rus mevkidaşlarıyla görüşmesini eleştirdi

Tusk, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar'ın 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelmesini de eleştirdi.

Rusya'da cezaevinde ölen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Moskova'da defnedildiği sırada söz konusu isimlerin Lavrov ile görüştüğüne dikkati çeken Tusk, Macar ve Slovak diplomatlarla Rusya-Ukrayna Savaşı üzerine "fikir ayrılıklarının çok derin" olduğunu belirtti.

Tusk, "Aleksey Navalnıy'ın cenazesi olduğu gün ziyafet verilmesi, ahlaki ve siyasi nedenlerle, Macar hükümetini kabul etmekte zorlandığımız bir başka noktadır." dedi.

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte ise üç dışişleri bakanının görüşmesini "üzüntü veren bir tercih" olarak nitelendirdi.