Tusk'tan Almanya'ya Sınır Kontrol Tepkisi

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Almanya'nın düzensiz göçün sınırlandırılması için kara sınırlarında geçici iç sınır kontrollerine başlaması kararının "kabul edilmez" olduğunu bildirdi.

Tusk, başkent Varşova'da düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın kara sınırları kontrol kararını eleştirdi.

Almanya'nın bu kararının "Şengen bölgesinin fiilen geniş çaplı olarak askıya alınması" anlamına geldiğini savunan Tusk, "Polonya'nın sınırımızdaki kontrolleri güçlendirmeye değil, Almanya gibi ülkelerin Avrupa Birliğinin dış sınırlarının korunması ve güvenliğinin sağlanmasına katılımını güçlendirmeye ihtiyacı var." dedi.

Tusk, kara sınırlarına ilişkin kararın "kabul edilemez" olduğunu belirterek, bu konu hakkında diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle temasa geçeceklerini ifade etti.

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 9 Eylül'de, düzensiz göçün sınırlandırılması ve iç güvenliğin korunması için ülkenin kara sınırlarında geçici iç sınır kontrollerine başlanacağını duyurmuştu.

Aynı gün Macaristan Devlet Sekreteri Bence Retvari, AB'nin ülkesini düzensiz göçmenleri içeri almaya zorladığını savunarak, göçmenleri Brüksel'e tek yönlü biletle göndereceklerini söylemişti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da Şengen bölgesinde AB'ye üye ülkelerin iç sınır kontrollerini yalnızca istisnai durumlarda uygulayabileceğini, bu yönde karar alan Alman hükümetiyle temasta olduklarını bildirmişti.