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Polonya Cumhurbaşkanı Duda, atadığı yargıçların statüsünün zedelenmesine izin vermeyeceğini belirtti. - Son Dakika
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Polonya Cumhurbaşkanı Duda, atadığı yargıçların statüsünün zedelenmesine izin vermeyeceğini belirtti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, parlamentonun alt kanadı Sejm'in başkanı Szymon Holownia'ya yazdığı mektupta, atadığı yargıçların statüsünün sorgulanmasına asla rıza göstermeyeceğini ifade etti. Yeni yönetim ise yargının siyasallaştığını öne sürerek yapısal değişiklik yapmayı planlıyor.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, atadığı yargıçların statüsünün zedelenmesine izin vermeyeceğini belirtti.
20.12.2023 - 13:03,  Güncelleme: 13:07
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, parlamentonun alt kanadı Sejm'in başkanı Szymon Holownia'ya bir mektup yazarak, atadığı yargıçların statüsünün zedelenmesine asla izin vermeyeceğini ifade etti.

Ülkede koalisyon hükümetinin iktidara gelmesinin ardından önceki hükümete yakınlığıyla bilinen Duda'nın atacağı adımlar tartışılıyor.

Polonya'nın Donald Tusk liderliğindeki yeni yönetimi, yargının siyasallaştırıldığını öne sürerek burada yapısal değişiklik yapmayı planlıyor.

Cumhurbaşkanı Duda, dün parlamentonun alt kanadı Sejm'in başkanı Szymon Holownia'ya yazdığı mektupta, "Anayasa'nın 126 (2) Maddesi ile bu maddeye riayet edilmesini sağlamakla görevlendirilen Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından atanan yargıçların statüsünün sorgulanmasına asla rıza göstermeyeceğim." ifadesini kullandı.

Önceki Hukuk ve Adalet Partisi hükümetini yargıyı siyasallaştırmakla suçlayan koalisyon hükümeti, Cumhurbaşkanı Duda'nın atamalarını da siyasi buluyor ve anayasanın ihlal edildiğini iddia ediyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Polonya Cumhurbaşkanı Duda, atadığı yargıçların statüsünün zedelenmesine izin vermeyeceğini belirtti. - Son Dakika


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