Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, 2026'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, 23-24 Haziran 2026 tarihlerinde ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecektir" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, 23-24 Haziran 2026 tarihlerinde ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve mevcut iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.