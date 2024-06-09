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Polonya'da Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı

Polonya\'da Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı

Polonya'da seçmenler, Avrupa Parlamentosuna (AP) ülkeden seçilecek 53 üyeyi belirlemek için oy kullanmaya başladı. Polonya'da bu seçimde kayıtlı yaklaşık 29 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor. Seçimlerde 1019 aday yarışıyor. AP seçimleri, AB'nin gelecek 5 yıllık yönetimini belirleyecek ve toplam 21 ülke seçmeninin sandık başında olduğu en hareketli gün niteliğinde. Sandıklar bu akşam kapanacak ve resmi sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

09.06.2024 11:49
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Polonya'da seçmenler, Avrupa Parlamentosuna (AP) ülkeden seçilecek 53 üyeyi belirlemek için oy kullanmaya başladı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre Polonyalı seçmenler, Avrupa Parlamentosuna ülkeden seçilecek 53 üye için oy kullanıyor.

Avrupa Birliği'ne (AB) 1 Mayıs 2004'ten beri üye olan Polonya'da bu seçimde kayıtlı yaklaşık 29 milyon seçmenin oy kullanmasının beklendiği belirtildi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan "yasa dışı göç sorununun" gölgesinde girilecek seçimlerde 1019 aday yarışıyor.

AP seçimleri

AB'nin gelecek 5 yıllık yönetimini belirleyecek AP seçimleri, 6 Haziran'dan bu yana devam ediyor.

Bugün, toplam 21 ülke seçmeninin sandık başında olması nedeniyle seçimlerin en hareketli günü niteliğinde.

Almanya, Fransa, İspanya, Polonya, Romanya, Belçika, Portekiz, Yunanistan, Macaristan, Finlandiya, Avusturya, Bulgaristan, Danimarka, İsveç, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya, Lüksemburg ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde seçmenler bugün sandığa gidiyor.

Sandıklar bu akşam kapanacak, kesin olmayan ilk sonuçlar AP tarafından üye ülkelerin ilgili otoritelerinden veriler geldikçe saat 18.00'den itibaren duyurulacak.

Resmi sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA

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