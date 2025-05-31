Polonya'da Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Tura Gidiyor - Son Dakika
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Polonya'da Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Tura Gidiyor

31.05.2025 12:05
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Polonya, yarınki seçimde Trzaskowski ve Nawrocki arasında yeni cumhurbaşkanını seçecek.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Polonya'da vatandaşlar, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarın sandık başına gidiyor.

Yaklaşık 29 milyon seçmen, ülkeyi 5 yıl boyunca temsil edecek yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere oy kullanacak.

18 Mayıs'ta ilk turu gerçekleşen ve 13 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda, en çok oy alan sivil koalisyon grubunun adayı Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ve muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisinin adayı tarihçi Karol Nawrocki yarın yapılacak ikinci turda yarışmaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu, Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, özellikle AB ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya- Ukrayna Savaşı gibi konularda yaşanan çekişmelerin gölgesinde yapılacak.

Seçimde liberal ve muhafazakar görüşler yarışacak

Seçimin ikinci turu, merkezci, liberal ve AB yanlısı olarak bilinen Trzaskowski ve muhafazakar görüşe sahip Nawrocki arasında geçecek.

Son kamuoyu yoklamaları, adaylar arasında kıyasıya bir yarışın sürdüğünü ortaya koyuyor.

Seçimin "bıçak sırtı" geçeceğini gösteren anketlere göre kazanan, çok az oy farkıyla yarışı önde tamamlayacak.

İki tezat fikirde adayın kozlarını paylaşacağı bu seçim bazı analistler tarafından "medeniyetler çatışması" olarak adlandırılıyor.

Seçim sonuçlarının, ülkenin AB'deki konumu açısından da kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

Polonya'nın bu seçim sonucuyla, AB içindeki koltuğunu sağlamlaştırması ya da daha zorlu süreçlere geri dönmesi öngörülüyor.

Polonya halkı ekonomiyi önceliyor

İlk tur için yürütülen seçim kampanyalarının dikkati çeken ana başlıkları arasında Ukraynalı mülteciler, AB-Polonya ilişkileri, ülke ekonomisi, tarım ve vergiler gibi konular oldu.

Polonya halkının en çok dikkate aldığı başlıkların başında ise ekonomi geliyor.

Yüksek enflasyon, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve vergi reformları gibi konular, adayların vaatlerinin merkezinde yer aldı.

Trzaskowski'nin başlıca vaatleri arasında savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarılması, kürtaj yasalarının serbestleştirilmesi, ülkenin silah ve teknoloji endüstrisinin geliştirilmesinin yanı sıra Polonya'nın AB'de güçlü bir konuma sahip olmasının sağlanması öne çıkıyor.

Trzaskowski, "Yeni Merkezi Endüstri Bölgesi" isimli projesini duyurduğu seçim kampanyasında, büyük kara ve demir yolu yatırımlarının yanı sıra ülkede silah ve enerji sanayi tesislerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan Trzaskowski, "Polonyalı çiftçilerin haksız ithalata karşı korunması"na da dikkati çekti.

Nawrocki ise vergilerin düşürülmesini, AB'nin Göç ve İltica Paktı ile Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan çekilmeyi savunurken, LGBT'li bireylere daha fazla hak tanınmasına karşı çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'a hayranlığıyla bilinen Nawrocki, Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkarken, ülkedeki bir milyon Ukraynalı mülteciye sağlanan yardımların kısıtlanmasını talep ediyor.

Adaylar, 10 binlerin katıldığı mitingler düzenledi

Her iki aday için de ikinci tur öncesi 25 Mayıs'ta düzenlenen "rakip mitinglere" 10 binlerce Polonyalı seçmen katıldı.

Nawrocki'nin mitingine katılanların neredeyse tamamı kırmızı-beyaz Polonya bayrağı taşıdığı görülürken, hiç kimsenin AB bayrağı taşımaması dikkati çekti.

Trzaskowski'ye destek mitinginde ise birçok destekçinin Avrupa Birliği ve LGBT bayraklarını salladığı görüldü.

Öte yandan, 695 binden fazla Polonya vatandaşının yaklaşan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda yurt dışında oy kullanmak için kayıt yaptırdığı da duyuruldu.

Polonya'da 18 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda Trzaskowski oyların yüzde 31,4'ünü, Nawrocki ise yüzde 29,5'ini almıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Polonya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'da Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Tura Gidiyor - Son Dakika

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