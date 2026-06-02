Polonya'da İlkokullarda Telefon Yasaklanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonya'da İlkokullarda Telefon Yasaklanıyor

02.06.2026 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya hükümeti, ilkokullarda cep telefonlarının kullanımını yasaklayan tasarıyı onayladı.

Polonya hükümeti, ilkokullarda cep telefonu kullanımına kısıtlama getirecek yasa tasarısına onay verdi.

Polonya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü kabine toplantısında, ilkokul öğrencilerinin cep telefonları ile görüntü ve ses kaydı yapabilen diğer elektronik cihazlarını okul binaları ve okul dışındaki eğitim faaliyetleri sırasında kullanamamasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Düzenleme, Polonya'nın sekiz yıllık temel eğitim sistemindeki 1 ila 8. sınıf öğrencilerini kapsayan kamu ve özel okullarda uygulanacak. Öğretmen izniyle ders kapsamında yapılan kullanımlar, sağlık veya engellilik nedeniyle verilen özel izinler ile acil durumlar yasağın dışında tutulacak.

Düzenleme kapsamında, liselere elektronik cihaz kullanımını tamamen yasaklama ya da kullanım koşullarını kendi tüzükleriyle belirleme yetkisi verilecek.

Tasarı, telefon kullanımını yasaklamanın yanı sıra okullara öğrencilerin telefonlarını ders süresince bırakacakları özel depolama alanları oluşturma yetkisi de veriyor. Öğrencilerin bu alanlara telefonlarını bırakmaları zorunlu tutulabilecek ancak cihazların içeriğinin incelenmesi yasak olacak.

Yasa tasarısının 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi öngörülürken, okulların iç düzenlemelerini yeni kurallara uyarlamaları için 31 Ekim'e kadar süre tanınacak.

Hükümet onayının ardından söz konusu tasarı Polonya Parlamentosu'nda görüşülmek üzere parlamentonun alt kanadı Sejm'e gönderilecek.

Hükümet ayrıca çocukların internetteki pornografik içeriklere erişimini engellemeyi amaçlayan yasa tasarısını da kabul etti. Yeni düzenlemeler, dijital hizmet sağlayıcılarını kullanıcıların yaşını doğrulamak için etkili yöntemler uygulamakla yükümlü kılacak.

Yeni düzenlemelerin öğrencilerin dikkatini artırması, ruh sağlığını desteklemesi, akran ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

İlkokullarda telefon yasağı, Polonya hükümetinin reşit olmayanların sosyal medya platformlarına erişimine yönelik daha geniş kısıtlamaları değerlendirdiği bir dönemde geldi. Bu planlar arasında 15 yaş altı çocukların sosyal medyayı kullanmasının kısıtlanması da yer alıyor.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Teknoloji, Polonya, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'da İlkokullarda Telefon Yasaklanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
“12’den sonra devlet biziz“ paylaşımı yaptı, gözaltına alındı "12'den sonra devlet biziz" paylaşımı yaptı, gözaltına alındı
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti 24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti
Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

18:38
Osimhen’in Galatasaray’dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu
Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu
18:38
Asensio’ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
Asensio'ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
18:21
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
18:06
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
17:41
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
16:12
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 18:56:21. #.0.4#
SON DAKİKA: Polonya'da İlkokullarda Telefon Yasaklanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.