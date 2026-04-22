Polonya'da İsrail Bayrağı Provokasyonu - Son Dakika
Polonya'da İsrail Bayrağı Provokasyonu

22.04.2026 11:37
Milletvekili Berkowicz, Nazi sembolü İsrail bayrağı açarak, İsrail'in müdahalesini eleştirdi.

Polonya Parlamentosunda Nazi sembollü İsrail bayrağı açan milletvekili Konrad Berkowicz, İsrail'in milletvekilliğinin elinden alınması için talepte bulunacağını belirterek "Polonya Parlamentosunda kimin oturup oturamayacağına İsrail karar verecek değil." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Berkowicz, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail'in Varşova Büyükelçiliğinin, Orta Doğu'da İsrail'in işlediği soykırım konusundaki son konuşması nedeniyle milletvekilliğinin elinden alınması için Polonya makamlarına başvurmak istediğini belirtti.

Berkowicz, "Anlayabiliyor musunuz? İsrail Dışişleri Bakanlığı, Polonya makamlarından parlamento sıralarında oturmayayım diye bir şey yapmasını istiyor. Polonya Parlamentosunda kimin oturup oturamayacağına İsrail karar verecek değil." ifadelerine yer verdi.

Polonya'nın yaşadığı geçmiş ışığında Orta Doğu'da yaşananlara kayıtsız kalmayacaklarını aktaran Berkowicz, şöyle devam etti:

"Umuyorum kamuoyuna 'Nazizm'e destek' konusunda atılan küstah yalan Polonya makamlarınca adalete uygun bir tepkiyle karşılanır."

Berkowicz, "İsrail'e tavsiyem kendi hükümetinde bulunan gerçek Nazilerle, başlarındaki suçlu ve soykırımcı (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu ile ilgilenmesi." yorumunda bulundu.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Kosiniak Kamysz de ulusal basına, "Bir tepki olmalı. Hiçbir büyükelçilik Polonya'da kimin milletvekili olup olamayacağına dair yorum yapma hakkına sahip değil." değerlendirmesini yaptı.

Berkowicz, 14 Nisan'da Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'de yaptığı konuşma sırasında, Nazilerin kullandığı gamalı haç sembolünü içeren İsrail bayrağı açarak "İsrail, gözlerimizin önünde büyük bir acımasızlıkla soykırım yapıyor." demişti.

Son Dakika Güncel Polonya'da İsrail Bayrağı Provokasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Polonya'da İsrail Bayrağı Provokasyonu - Son Dakika
