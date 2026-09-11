Polonya'da makinistler hemzemin geçitlerde yavaş sefer yapıyor, gecikmeler 5 bin dakikayı aştı

Polonya'da tren makinistlerinin 9 Eylül'de hemzemin geçitte meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından başlattıkları protesto nedeniyle tren seferlerinde gecikmeler yaşanıyor.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Polonya genelinde makinistler başlattıkları protesto kapsamında hemzemin geçitlerde trenleri saatte 20 kilometre hızla sürüyor.

Yerel saatle 07.00 itibarıyla trenlerin yalnızca yüzde 70'i zamanında sefer yaparken, 14 tren seferi iptal edildi.

Polonya'nın devlete ait demir yolu altyapı işletmecisi PKP PLK, saat 08.00 itibarıyla toplam tren gecikmelerinin 5 bin dakikayı aştığını açıkladı.

Polonya'nın başlıca uzun mesafe tren işletmecisi PKP Intercity, saat 06.45'te 140 treninden 47'sinin gecikmeli sefer yaptığını, toplam gecikme süresinin 1225 dakika olduğunu ve tren başına ortalama gecikmenin 26 dakika olduğunu belirtti.

Polonya Demir Yolu Makinistleri Sendikası Başkanı Leszek Mietek, yaptığı açıklamada, protestonun gecikmelere yol açacağı uyarısında bulunarak, "Polonya demir yollarında daha fazla insanın ölmesindense bu gecikmelerin bir gün yaşanması daha iyi." diye konuştu.

Sendikalar, hükümetten "somut kararlar ve gerçek eylemler" beklediklerini ifade etti.

Makinistlerin protestosunun öğleden sonra sona ermesi bekleniyor.

Polonya'da 9 Eylül'de yolcu treni ile kamyonun hemzemin geçitte çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.