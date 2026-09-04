Polonya'da tren hemzemin geçitte tıra çarptı; 4 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonya'da tren hemzemin geçitte tıra çarptı; 4 kişi hafif yaralandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya'nın Gdansk kenti yakınlarında yolcu treni, hemzemin geçitte tırın dorsesine çarptı. Kazada 4 kişi hafif yaralanırken, 30 tren seferi iptal edildi, 45 tren ise alternatif güzergahlara yönlendirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Polonya'nın Gdansk kentinde yolcu treninin hemzemin geçitte tırın dorsesine çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.

Polonya medyasındaki haberlere göre, Gdynia-Zielona Gora seferini yapan, yaklaşık 300 yolcunun bulunduğu PKP Intercity treni, Lipce bölgesindeki hemzemin geçitte tırın dorsesine çarptı.

4 kişinin hafif yaralandığı kaza sebebiyle demir yolu altyapısında, tırda ve trende hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle 30 tren seferi iptal edildi, 45 tren alternatif güzergahlara yönlendirildi.

42 yaşındaki Bosna Hersek vatandaşı tır sürücüsü, kazanın ardından gözaltına alındı. Tır şoförü ile makinistin alkollü olmadıkları tespit edildi.

Yetkililer, hemzemin geçitteki bariyerlerin ve güvenlik cihazlarının kaza esnasında sorunsuz çalıştığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tırın, kırmızı uyarı ışıklarına rağmen geçitte hareketsiz durması dikkati çekti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Polonya, Gdansk, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'da tren hemzemin geçitte tıra çarptı; 4 kişi hafif yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
16:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
16:48
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
16:42
Masaj salonuna fuhuş operasyonu İş yeri sahibi de kadın
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın
16:27
Gökçek’e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 17:56:08. #7.13#
SON DAKİKA: Polonya'da tren hemzemin geçitte tıra çarptı; 4 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement