Polonya'da Tren Kazası: 5 Ölü

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VARŞOVA, 4 Kasım (Xinhua) -- Polonya'da bir otomobilin trenle çarpışması sonucu araçtaki 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Polis yetkilileri, kazanın Pazar günü öğleden sonra ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Warmian-Masurian eyaletindeki korumasız bir demiryolu geçidinde meydana geldiğini belirtti.

Yerel basındaki haberlere göre araç, doğrudan karşıdan gelen trenin yoluna girdi. Olay yerinde hayatını kaybedenlerden ikisinin yetişkin, üçünün çocuk olduğu bildirildi.

Polis yetkilileri, savcılar ve itfaiye görevlileri, tarihi Pisz kasabası yakınlarında bulunan Karwica Mazurska bölgesindeki demiryolu geçidinde meydana gelen kazayı araştırıyor. Araç sürücüsünün "DUR" işaretine neden uymadığı henüz bilinmiyor.

Pisz ve Spychow arasındaki tren trafiği tamamen askıya alınırken, kaza nedeniyle trafikteki aksaklıkların saatlerce sürebileceği belirtildi.