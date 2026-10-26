Polonya'da yaklaşık 40 F-16 pilotu var, en az 70 pilota ihtiyaç duyulduğu bildirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Polonya'da yaklaşık 40 F-16 pilotu var, en az 70 pilota ihtiyaç duyulduğu bildirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Hava Kuvvetlerinde yaklaşık 40 F-16 pilotu bulunduğu, 47 F-16'nın etkin kullanımı için en az 70 pilota ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Deneyimli pilotların F-35'e geçmesi ve F-16 pilotu eğitiminin yaklaşık iki yıl sürmesi açığın kapanmasını zorlaştırıyor.

Polonya Hava Kuvvetlerinde eğitimli yaklaşık 40 F-16 savaş uçağı pilotunun bulunduğu, envanterdeki 47 F-16'nın etkin kullanımı için en az 70 pilota ihtiyaç olduğu bildirildi.

Polonya'da yayımlanan Rzeczpospolita gazetesinin haberine göre, Polonya ordusunda yaklaşık 40 F-16 pilotu bulunuyor.

Hava Kuvvetleri envanterindeki 47 F-16'nın etkin şekilde kullanılabilmesi için en az 70 pilota ihtiyaç duyuluyor.

Polonya'nın F-35 savaş uçaklarını teslim almaya devam etmesine rağmen F-16'lar hala ülkenin temel savaş uçağı konumunda.

Deneyimli F-16 pilotlarının F-35 uçaklarına geçmesi de personel açığını derinleştirirken, Polonya'nın 24 pilotunun ABD'de F-35 uçakları için eğitilmesi planlanıyor.

F-16 pilotu açığının nedenleri arasında askeri havacılık eğitimindeki yetersizlikler, eğitim sırasında ayrılan adayların sayısındaki artış ve ABD'deki sınırlı eğitim kontenjanları yer alıyor.

Yeni bir F-16 pilotunun eğitimi yaklaşık iki yıl sürdüğünden, pilot açığının kısa sürede giderilmesi zorlaşıyor. Pilot sayısındaki yetersizlik, muharip operasyonlar sırasında uçakların yerde kalmasına yol açabilecek riskler arasında bulunuyor.

Haberde ayrıca Polonya'nın envanterindeki 47 adet F-16'dan yaklaşık 20'sinin uçuşa hazır durumda olduğu öne sürüldü.

Öte yandan, Polonya Savunma Bakanlığının geçen yıl imzaladığı 3,8 milyar dolarlık sözleşme kapsamında F-16 uçaklarının 2028-2038 döneminde modernize edilmesi planlanıyor.

Polonya'ya 2028'den itibaren teslim edilmesi planlanan Apache taarruz helikopterleri de pilot ihtiyacını artıracak. Teslim alınacak 96 helikopterin tamamını personelle donatabilmek için 2032'ye kadar yaklaşık 200 pilot yetiştirilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA
PolonyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
Hırsız kadınlar kamerada Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini Tam 7 gol çıkacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
19:51
Sarıgül soruşturmasında AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata gözaltına alındı
Sarıgül soruşturmasında AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata gözaltına alındı
19:34
Fenerbahçe taraftarının stada girişinde kriz
Fenerbahçe taraftarının stada girişinde kriz
19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi sokağa teslim etmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sokağa teslim etmeyiz
19:18
Oktay Saral’ın istifasının ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
19:14
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa’ya “Libya mutabakatı“ mesajı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya "Libya mutabakatı" mesajı
18:53
Bayrampaşa’da yol çöktü: Göçükte kalan işçi hayatını kaybetti
Bayrampaşa'da yol çöktü: Göçükte kalan işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 20:00:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Polonya'da yaklaşık 40 F-16 pilotu var, en az 70 pilota ihtiyaç duyulduğu bildirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei