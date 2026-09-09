Polonya'da yolcu treni kamyonla çarpıştı, 1 kişi öldü ve 20 kişi yaralandı
Polonya'da bir yolcu treni, Przysucha kenti yakınlarındaki hemzemin geçitte kamyonla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 20 kişi yaralandı ve trenin bir bölümü devrildi.
Polonya'da hemzemin geçitte yolcu treni ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 20 kişi yaralandı.
Polonya basınındaki haberlere göre, Lublin Glowny-Szczecin Glowny güzergahında ilerleyen "Koziolek" isimli Intercity yolcu treni, Przysucha kenti yakınlarındaki Sokolniki Suche'deki hemzemin geçitte raydan çıkarak kamyonla çarpıştı.
Yaklaşık 120 kişinin bulunduğu trenin bir bölümü çarpışmanın etkisiyle devrildi.
Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 20 kişi yaralandı.
Kazanın ardından Tomaszow Mazowiecki ile Radom Glowny istasyonları arasındaki 22 numaralı demir yolu hattındaki ulaşım askıya alındı.
Kurtarma ekipleri ile demir yolu yetkililerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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