Polonya'dan 2,75 Milyar Avroluk İHA Anlaşması

Polonya hükümeti, Polonyalı savunma sanayi şirketi WB Group ile 2,75 milyar avro değerinde keşif ve taarruz amaçlı insansız hava araçlarının (İHA) tedarikine yönelik anlaşmalar imzaladı.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, başkent Varşova yakınlarındaki Ozarow Mazowiecki'de bulunan WB Group merkezinde, 2,75 milyar avro değerinde İHA tedarik anlaşması dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet adına imza törenine katılan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, anlaşmaların Polonya ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Kosiniak-Kamysz, Avrupa Birliği'nin (AB) "Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)" ortak savunma finansman programının uygulanmasına ilişkin görüşmelerin başından beri fonların büyük bölümünün Polonyalı şirketlere yönlendirileceğini dile getirdiklerini vurguladı.

SAFE programı kapsamında finanse edilecek anlaşmalar çerçevesinde, Polonya ordusuna 2030'a kadar 400'den fazla Warmate tipi gezici mühimmat, 12 Gladius keşif ve taarruz sistemi bataryası ile 190 FlyEye keşif İHA sistemi teslim edilecek.

Tedarik edilecek sistemlerin tamamının halihazırda Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanıldığı belirtildi.

Son yıllarda ordusunu kapsamlı şekilde modernize etmeye çalışan Polonya, savunmaya gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 5'ini ayırıyor.

Polonya, son olarak AB'nin SAFE ortak savunma finansman programı kapsamında 43,7 milyar avroluk savunma kredisi anlaşması imzalamıştı.