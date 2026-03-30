Polonya'dan İsrail'e Kudüs Tepkisi
Polonya'dan İsrail'e Kudüs Tepkisi

30.03.2026 15:38
Polonya, İsrail'in Kudüs Latin Patriği'nin Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesini kınadı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa'nın Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesini şiddetle kınadı.

Polonya Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldığı bildirildi.

İsrail polisinin, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa'nın Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesini şiddetle kınandığı açıklamada, Yahudilik, İslam ve Hristiyanlığa ait kutsal mekanlara erişim özgürlüğünün dinler arası uyumun temelini oluşturduğunu vurgulandı.

Açıklamada, "Dünya genelindeki Hristiyanlar için özel bir öneme sahip olan hafta boyunca ibadetlerin gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla güvenlik protokollerinin oluşturulmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail polisi, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun, Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemişti.

Kaynak: AA

