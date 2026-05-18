Polonya'dan Türkiye'ye Askeri Hayranlık

Haber: Melis YILDIRIM

(VARŞOVA) - Polonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Bodgan Pidanty, "Polonya, Türkiye'nin askeri ve teknolojik başarılarına büyük hayranlık duymakta ve Türkiye'yi askeri teknoloji alanında NATO bünyesinde kilit bir ortak olarak görmektedir. İki ülke arasında askeri teçhizat, mühimmat teknolojileri ve teknoloji alanlarında çok yakın bir iş birliği yürütülmektedir" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk gününden itibaren Ukrayna'ya yardım faaliyetlerinde görev alan Polonya Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Bogdan Pidanty, Polonya ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçilikleri tarafından düzenlenen basın gezisi kapsamında bir grup Türk gazeteciyle Varşova'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmede Pidanty, Rusya-Ukrayna savaşı, Polonya'nın Ukrayna'ya desteği, Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ile Avrupa güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

POLONYA'NIN UKRAYNA'YA DESTEKLERİ

Polonya'nın Ukrayna'yı savaş başlamadan önce desteklediğini ve dördüncü yılına giren savaş esnasında da desteklerini sürdürdüklerini belirten Pidanty, ülkesinin Ukrayna ile sınırı olduğunu anımsattı. Pidanty, "Bu nedenle yardım faaliyetlerimizin alanı askeri teçhizat bağışlarının yanı sıra bağışçı ülkeler tarafından gönderilen askeri teçhizatın transfer güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili lojistik konuları da içermektedir. Bununla birlikte eğitim konularını da kapsıyor. Buna Ukraynalı askerlerin Polonya topraklarındaki eğitimi ve buralarda bulunması da dahildir" diye konuştu. Pidanty, Polonya'nın mültecilere destek verdiğine de dikkat çekti.

Çatışmanın başlamasından çok kısa bir süre sonra Rzeszow'da bir lojistik merkez açıldığını belirten Pidanty, bu merkezin Ukrayna'ya giden lojistik ve askeri teçhizat için bir nevi geçiş kapısı olduğunu kaydetti. Pidanty, "Ukrayna'ya giden askeri teçhizatın ve aynı zamanda insanların yaklaşık yüzde 90'ının transferi gerçekleştirilmektedir. Şu anda bu altyapının bir kısmı NATO'ya devredilmiş durumda. Özel bir komutanlık bulunuyor. Bu komutanlığın NATO ağındaki adı Ukrayna için NATO Güvenlik Yardımı ve Eğitimi'dir. Bu komutanlık müttefik devletlerin savaşan Ukrayna'ya yönelik hibe ve teçhizat yardımı konusundaki NATO çabalarını koordine etmektedir" ifadelerini kullandı.

"POLONYA'DA 28-30 BİN UKRAYNALI ASKERE EĞİTİM VERİLDİ"

Tuğgeneral Pidanty, çatışmaların başlangıcından bu yana Polonya'da 28-30 bin Ukraynalı askere eğitim verildiğini belirtti. Bunların yaklaşık 14 bininin Avrupa Birliği Askeri Yardım Misyonu kapsamında eğitim aldığını dile getiren Pidanty, bu kapsamda Zagan'da Müşterek Silahlar Eğitim Komutanlığı kurulduğunu söyledi. Pidanty, "Bu komutanlık bünyesinde temel kurslardan başlayarak füze topçu ve havacılık silahlarıyla ilgili uzmanlık kurslarına kadar çok çeşitli türlerde yılda yaklaşık 60 kurs düzenliyoruz. Ayrıca Polonya topraklarında bulunan ve yine Polonya'da Ukraynalıları eğiten ortaklarımıza da destek sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Pidanty ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların başından itibaren Polonya'daki askeri hastanelerde yaklaşık 300 Ukraynalı askerin tedavi olduğunu söyledi.

Polonya'nın Ukrayna'ya en çok askeri bağış yapan ülkelerden olduğunu vurgulayan Pidanty, "Bu kapsamda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar, obüsler, uçaksavar füze sistemleri, insansız hava araçları ve çok büyük miktarlarda mühimmat teslim edildi. Doğrudan askeri yardımların toplam mali değeri şu ana kadar yaklaşık 3,5 ila 4 milyar avro civarındadır" bilgilerini paylaştı.

"POLONYA, UKRAYNA BU SAVAŞI KAZANANA KADAR DESTEĞİNİ SÜRDÜRMEKTE KARARLI"

Pidanty, "Ukrayna'nın özgürlüğü ve egemenliği için verdiği mücadele aslında doğrudan Polonya sınırlarının ve tüm Avrupa'nın demokratik değerlerinin savunulması anlamına gelmektedir. Bu nedenle Polonya, Ukrayna bu savaşı kazanana ve adil bir barış tesis edilene kadar askeri, lojistik ve insani her alanda desteğini kesintisiz olarak sürdürmekte kararlıdır" diye konuştu.

Türkiye'nin Ukrayna'ya Bayraktar TB2 satması ve taraflar arasındaki girişimleri anımsatılarak değerlendirmesi sorulan Pidanty, "Polonya, Türkiye'nin askeri ve teknolojik başarılarına büyük hayranlık duymakta ve Türkiye'yi askeri teknoloji alanında NATO bünyesinde kilit bir ortak olarak görmektedir. İki ülke arasında askeri teçhizat, mühimmat teknolojileri ve teknoloji alanlarında çok yakın bir iş birliği yürütülmektedir. Türkiye, Polonya için sadece satın alınan Bayraktar İHA'larından ibaret olmayıp aynı zamanda roket ve füze topçuluğu ile elektronik harp alanlarında da büyük bir deneyime ve yüksek teknik kabiliyetlere sahip lider bir ortaktır" ifadelerini kullandı.

Pidanty, Bayraktar TB2'lerin çatışmalarda gidişatının değiştirilmesi ve Kiev'in savunulmasında kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Günümüzde Ukrayna'daki çatışma daha küçük insansız hava araçlarının kullanımına doğru evrilmektedir. Polonya, Türk tarafıyla birlikte çalışmaya devam ederken Ukrayna tarafının da bu yeni küçük dronlarda teknolojik çözümler uygulamak üzere Türkiye ile ortak çalışmalar yürüttüğü öngörülmektedir" dedi.

"NATO İLE ABD ARASINDA BİR KOPUKLUK HİSSETMİYORUZ"

Pidanty, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa güvenliği ve NATO'ya ilişkin tutumuna ilişkin, "Bir asker olarak söyleyebilirim ki, NATO ile ABD arasında bir kopukluk hissetmiyoruz" dedi. Polonya'da NATO kapsamında yaklaşık 8-10 bin ABD askeri olduğu bilgisini veren Pidanty, ABD'nin Polonya'daki varlığını desteklendiğini söyledi.