Polonya Hava Sahasına Tanımlanamayan Cisim Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polonya Hava Sahasına Tanımlanamayan Cisim Girdi

Polonya hava sahasına Ukrayna yönünden gelen ve tanımlanamayan bir cismin sinyali radarda kayboldu.

26.08.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya hava sahasına, Ukrayna yönünden "tanımlanamayan ve uçan bir nesne"nin girdiği, cismin sinyalinin daha sonra radarda kaybolduğu bildirildi.

Polonya ulusal radyosu Polskie Radio'nun haberine göre, Polonya Silahlı Kuvvetler Harekat Komutanı General Maciej Klisz, başkent Varşova'da basın toplantısı düzenledi.

Klisz, buradaki konuşmasında, Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda Polonya hava sahasına "tanımlanamayan bir cismin" giriş yaptığını açıkladı.

Cismin en az 3 radar istasyonu tarafından tespit edildiğini belirten Klisz, cisim üzerinde tam kontrollerinin bulunduğunu ve onu vurmaya hazır olduklarını ifade etti.

Klisz, cismin Polonya üzerinde 25 kilometre kadar uçtuktan sonra radarlardan kaybolduğunu belirtti.

Cisim için bir arama operasyonu başlattıklarını ifade eden Klisz, bunun bir İHA olabileceğini değerlendirdiklerini kaydetti.

Zelenskiy: " Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırıda 100'den fazla füze ve 100'e yakın İHA kullandı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 100'ü aşkın füze ve 100'e yakın İHA kullanıldığını bildirmişti.

Zelenskiy, bugünkü saldırıyı ülkesine yönelik en yoğun saldırılardan biri olarak değerlendirmişti.

Saldırıda ağırlıklı olarak kritik öneme sahip enerji gibi sivil altyapıların hedef alındığına dikkatini çeken Zelenskiy, ülkenin enerji sisteminde ağır hasar meydana geldiğini belirtmişti.

Rus saldırısının başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesini etkilediği bilgisini veren Zelenskiy, "Maalesef ölenler var. (Ölenlerin) Tüm akraba ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onlarca yaralı var, herkese gerekli yardım yapılıyor." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını bir kez daha hedef aldığını belirterek, "Rusya'nın yoğun saldırısı sonucu bugün 15 bölge etkilendi." demişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ukrayna, Polonya, Dünya, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya Hava Sahasına Tanımlanamayan Cisim Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal “Mescid-i Aksa“ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
10:07 İzlanda’da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
09:54 Teoman’dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor Teoman'dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor
09:42 Alex ilk galibiyetini aldı Antalyaspor’dan müthiş geri dönüş Alex ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş
09:00 ’’Nilüfer oğlumu kaçırdı’’ diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı ''Nilüfer oğlumu kaçırdı'' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı
08:18 Gökhan Akkan’ı Mourinho’ya sordular verdiği yanıt bomba Gökhan Akkan'ı Mourinho'ya sordular verdiği yanıt bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 19:35:00. #1.12#
SON DAKİKA: Polonya Hava Sahasına Tanımlanamayan Cisim Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement