Polonya, Rus Büyükelçi'yi Çağırdı - Son Dakika
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Polonya, Rus Büyükelçi'yi Çağırdı

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Polonya, Rus füzesi ihlali nedeniyle Rus Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı ve kınadı.

Polonya, hava sahasını ihlal ederek ülke topraklarına düşen Rus füzesi nedeniyle Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Georgy Mikhno'yu Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Polonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Rus seyir füzesinin Polonya hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle Rusya'nın Varşova Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Rus diplomata protesto notası verildiği ve egemen bir devlet ile vatandaşlarının güvenliğini hedef alan bu "dostane olmayan eylemin" kesin şekilde kınandığı ifade edildi.

Rusya makamlarından Polonya vatandaşlarının yaşamını ve güvenliğini tehlikeye atan ve ayrıca hava trafiğinde felakete yol açabilecek gerçek bir risk oluşturan faaliyetlere derhal son vermesinin talep edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği ve transatlantik ittifakın sınırlarında gerilimi tırmandırmaya yönelik her türlü girişimin tamamen kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Polonya makamlarının müttefikleri ve ortaklarıyla tam koordinasyon içinde ülke sınırını korumak için gerekli tüm adımları attığına dikkat çekilen açıklamada, Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik hukuka aykırı saldırılarını derhal durdurması çağrısı da yinelendi.

30 Temmuz sabahı Ukrayna'ya yönelik Rus füze saldırısı sırasında Kh-101 tipi bir füze, Polonya hava sahasını ihlal ederek Lublin yakınlarına düşmüştü.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Polonya, Güncel, Son Dakika

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