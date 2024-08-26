Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava faaliyetlerini artırması sebebiyle askeri uçak havalandırdı - Son Dakika
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Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava faaliyetlerini artırması sebebiyle askeri uçak havalandırdı

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava faaliyetlerini artırması üzerine ülkenin güneydoğusunda askeri uçak havalandırdığını açıkladı. Rusya'ya ait Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının havalanmasının ardından Polonya Silahlı Kuvvetler Harekat Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenliğin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığı ve bölgedeki gürültü seviyesinde artış olabileceği uyarısı yapıldı.

26.08.2024 11:46
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Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava faaliyetlerini artırması sebebiyle ülkenin güneydoğusunda askeri uçak havalandırdığını açıkladı.

Polonya haber ajansı PAP'ın haberine göre, Polonya Silahlı Kuvvetler Harekat Komutanlığı, Rusya'ya ait Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının havalanmasının ardından açıklamada bulundu.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan hava faaliyetlerine karşılık ülkenin güneydoğusunda Polonya'ya ait bir uçağın kaldırıldığı ifade edildi.

Güvenliğin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, bölgedeki gürültü seviyesinde artış olabileceğine dair uyarı yapıldı.

Rusya'ya ait Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının havalanması nedeniyle Ukrayna genelinde hava saldırısına karşı uyarı sirenlerinin çalmaya başladığı bildirilmişti. Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'e saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Ukrayna basını da ülkenin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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