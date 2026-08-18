Polonya Silahlı Kuvvetleri Günü İncirlik'te Kutlandı - Son Dakika
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Polonya Silahlı Kuvvetleri Günü İncirlik'te Kutlandı

Polonya Silahlı Kuvvetleri Günü İncirlik\'te Kutlandı
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Polonya Silahlı Kuvvetleri Günü, İncirlik Hava Üssü'nde törenle kutlandı; madalyalar ve terfiler verildi.

(ANKARA) - Polonya Silahlı Kuvvetleri Günü, İncirlik Hava Üssü'ndeki törenle kutlandı. Tören esnasında personele Polonya Milli Savunma Bakanı tarafından verilen madalyalar takdim edildi ve bir üst rütbeye terfileri gerçekleştirildi.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde Polonya Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları gerçekleştirildi. Tören sırasında Polonya Milli Savunma Bakanı tarafından verilen madalyalar takdim edildi ve personelin bir üst rütbeye terfileri gerçekleştirildi. Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ni Büyükelçi Yardımcısı Andrzej Dudzinski ile Savunma Ataşesi Marcin Szymankiewicz temsil etti. Türkiye'deki Polonya Askeri Birliği çatısı altında, İncirlik Üssü'nde yaklaşık 80 Polonya Silahlı Kuvvetleri subayı ve askeri görev yapmaktadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Polonya Silahlı Kuvvetleri Günü İncirlik'te Kutlandı - Son Dakika

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