Polonya, Sınır Kontrollerini Yeniden Başlattı

SUWALKİ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Polonya'nın Suwalki kentinde bir sınır kontrol personeli Polonya- Litvanya sınırına yakın bir kontrol noktasında bir yük kamyonunu denetliyor, 7 Temmuz 2025.

Polonya yasa dışı göçü önlemek ve ulusal güvenliği artırmak amacıyla pazartesi günü Almanya ve Litvanya sınırlarında kontrol noktalarını yeniden faaliyete geçirdi. Söz konusu kontroller 30 gün boyunca sürecek. (Fotoğraf: Jaap Arriens/Xinhua)