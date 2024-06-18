Polonyalı çiftçilerden çirkin hareket: Müslüman göçmenlere karşı sınıra domuz gübresi döktüler - Son Dakika
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Polonyalı çiftçilerden çirkin hareket: Müslüman göçmenlere karşı sınıra domuz gübresi döktüler

Polonyalı çiftçiler, Müslüman göçmenlerin ülkeye girişine engel olabilmek için Belarus sınırına domuz gübresi dökmeye başladı. Polonya-Belarus sınırında düzensiz göçmen yoğunluğunun artması ve Belarus sınırında bir düzensiz göçmen tarafından göğsünden bıçaklanan bir Polonya askerinin 6 Haziran'da hayatını kaybetmesi, ülkede göçmen karşıtlığının artmasına neden oldu. Polonyalı çiftçiler, Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelerek Belarus üzerinden Avrupa Birliği sınırını geçmeye çalışan göçmenlere karşı görülmemiş bir önleme başvurdu. Çiftçi örgütleri, sistemli bir şekilde sınır bölgesine domuz gübresi dökmeye başladı. Polonya'da hükümet politikalarından memnun olmayan çiftçilerin destek verdiği Ulusal Çiftçi Protestosu Hareketi temsilcilerinden Damian Murawiec, 'Domuz gübresi kullanırsak, göçmenler dini inançları nedeniyle bu bölgeden uzak duracaktır. Domuz gübresi, bu alanlardan geçmek istememelerine neden olacaktır' dedi. Polonya makamlarına göre, sınırı düzensiz yollardan geçme teşebbüslerinin sayısı sene başından bu yana 17 bini aştı. Polonyalı yetkililer, düzensiz göçmenlerin Avrupa Birliği'nin istikrarsızlaştırılması için Rusya ve Belarus tarafından yönlendirildiğini ileri sürüyor. Yetkililer, Polonya sınırına gelen göçmenlerin yüzde 90'ının Rus vizesine sahip olduğunu iddia ederek göçmen akını nedeniyle Rusya'yı suçluyor.

18.06.2024 20:32
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- Polonyalı çiftçilerden çirkin hareket: Müslüman göçmenlere karşı sınıra domuz gübresi döktüler

VARŞOVA - Polonyalı çiftçiler, Müslüman göçmenlerin ülkeye girişine engel olabilmek için Belarus sınırına domuz gübresi dökmeye başladı.

Polonya-Belarus sınırında düzensiz göçmen yoğunluğunun artması ve Belarus sınırında bir düzensiz göçmen tarafından göğsünden bıçaklanan bir Polonya askerinin 6 Haziran'da hayatını kaybetmesi, ülkede göçmen karşıtlığının artmasına neden oldu.

Polonyalı çiftçiler, Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelerek Belarus üzerinden Avrupa Birliği sınırını geçmeye çalışan göçmenlere karşı görülmemiş bir önleme başvurdu. Çiftçi örgütleri, sistemli bir şekilde sınır bölgesine domuz gübresi dökmeye başladı.

Polonya'da hükümet politikalarından memnun olmayan çiftçilerin destek verdiği Ulusal Çiftçi Protestosu Hareketi temsilcilerinden Damian Murawiec, "Domuz gübresi kullanırsak, göçmenler dini inançları nedeniyle bu bölgeden uzak duracaktır. Domuz gübresi, bu alanlardan geçmek istememelerine neden olacaktır" dedi.

Polonya basına konuşan Hubert Ojdana isimli çiftçi ise, "Burada altı çizilmesi gereken nokta, domuz gübresini sınırdaki çit boyunca dökmüyor oluşumuz. Çitin uzağında bir şerit oluşturuyoruz. Bu yaptığımız tamamen yasaldır ve gerekli izinleri aldık" dedi.

Polonya makamlarına göre, sınırı düzensiz yollardan geçme teşebbüslerinin sayısı sene başından bu yana 17 bini aştı.

Polonyalı yetkililer, düzensiz göçmenlerin Avrupa Birliği'nin istikrarsızlaştırılması için Rusya ve Belarus tarafından yönlendirildiğini ileri sürüyor. Yetkililer, Polonya sınırına gelen göçmenlerin yüzde 90'ının Rus vizesine sahip olduğunu iddia ederek göçmen akını nedeniyle Rusya'yı suçluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Polonyalı çiftçilerden çirkin hareket: Müslüman göçmenlere karşı sınıra domuz gübresi döktüler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonyalı çiftçilerden çirkin hareket: Müslüman göçmenlere karşı sınıra domuz gübresi döktüler - Son Dakika
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