Polonyalı milletvekili Franek Sterczewski, Batı Şeria'daki Filistinlilerin durumunu belgeleyen parlamento heyetinde yer aldığını, İsrail makamlarının ülkeye girişine izin vermeyerek havalimanında 14 saat beklettiğini ve kendisinin sınır dışı edilmesinin beklendiğini bildirdi.

Sterczewski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Batı Şeria'daki Filistinlilerin durumunu belgeleyen parlamento heyetinde bulunduğunu belirtti.

İsrail makamlarının ülkeye girişini reddettiğini aktaran Sterczewski, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda 14 saattir hukuka aykırı şekilde tutulduğunu, geceyi gözaltında geçirdiğini ve kısa süre içinde sınır dışı edilmesinin beklendiğini ifade etti.

Sterczewski, yaşananların sansür ve sindirme girişimi olduğunu savundu.

X'ten yaptığı başka bir paylaşımda Gazze'deki soykırımın ve Batı Şeria'daki etnik temizliğin gizlenemeyeceğine dikkati çeken Sterczewski, Filistin'e özgürlük çağrısında bulundu.

Polonya basınında yer alan haberlere göre, Polonya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği de Sterczewski'nin İsrail'e girişine izin verilmediğini doğruladı. Büyükelçilik, İsrail makamlarının kararının gerekçesini açıklamadı.