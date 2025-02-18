Pomona'da Otantik Asya Gıda Fuarı

POMONA, 18 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Pomona kentinde 7.'si düzenlenen Otantik Asya Gıda Fuarı'nda Çinli şirket tarafından üretilen içecekleri tadan ziyaretçiler, 15 Şubat 2025.
Hafta sonu ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Pomona kentinde düzenlenen 7. Otantik Asya Gıda Fuarı, Çin ve diğer Asya ülkelerinden yüzlerce gıda markasını bir araya getirdi.
Yaklaşık 200 Çinli marka 2.000'den fazla gıda ürünüyle fuara katılırken Mengniu Süt Ürünleri, Under the Hawthorn Tree, Wang Lao Ji Bitki Çayı ve Hsu Fu Chi gibi tanınmış Çin markaları ön plana çıktı. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)
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