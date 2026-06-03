Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şahıs Tutuklandı

Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şahıs Tutuklandı
03.06.2026 19:43
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Manisa'nın Salihli ilçesinde rastgele ateş açan E.C.Ç., 5 kişiyi yaraladı, tutuklandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde elindeki pompalı av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş ederek 5 kişiyi yaralayan E.C.Ç., tutuklandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Salihli ilçesi Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. E.C.Ç.'nin, henüz bilinmeyen nedenle eline aldığı pompalı av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açması sonucu vücuduna saçmalar isabet eden N.K., S.Ç., B.Ç., F.Ç. ve S.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan E.C.Ç.'yi suç aleti tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C.Ç., tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Salihli, Güncel, Manisa, Polis, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

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