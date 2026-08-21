Pompalı Tüfekle Oynarken Kendini Vurdu

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde pompalı tüfekle oynarken kendini vurduğu iddia edilen M.İ.D. (18), ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre; M.İ.D., pompalı tüfekle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu kendini vurdu. Silah sesi üzerine odaya giren yakınları, M.İ.D.'yi kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.İ.D., ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.