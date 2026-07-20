Porsuk Çayı Kirliliği İçin Acil Temizlik Çağrısı - Son Dakika
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Porsuk Çayı Kirliliği İçin Acil Temizlik Çağrısı

20.07.2026 19:50
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Porsuk Çayı'ndaki kirlilik için Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Porsuk Çayı'nda meydana gelen kirlilik nedeniyle Büyükşehir Belediyesine gereken çalışmanın başlatılması için çağrıda bulundu.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen ve gençlerin, Porsuk Çayı'nın temizliği konusunda şehrin önemli bir sorununa dikkat çektiğini belirtti.

Konunun tartışmayla değil, doğru bilgi ve çözümle netleşmesi adına ilgili kurumlarla görüştüklerini kaydeden Albayrak, "Porsuk ve Sarısu çaylarımızın su rejimi ve yatak düzenlemesi Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından takip edilmektedir. Ancak şehir yerleşimi içinde kalan bölümün çöplerden, atıklardan ve çevre kirliliğinden arındırılması, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yani yerel yönetimlerin sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

DSİ'nin, üç yıl önce Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine Sazova Parkı arkasındaki temizlik çalışmalarına destek verdiğini anımsatan Albayrak, bugün de Büyükşehir Belediyesinden talep gelmesi halinde imkanlar ölçüsünde yardımcı olunacağını kaydetti.

Yapılması gerekenin, sorumluluğu başka kurumlara yöneltmek olmadığına dikkati çeken Albayrak, temizlik çalışmalarının başlatılarak ihtiyaç duyulduğu takdirde DSİ'den destek istenmesi gerekliliğini vurguladı.

Kendilerine düşenin tartışmayı büyütmek değil, kurumları çözüm için bir araya getirmek olduğunu ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrımız açıktır, gerekli çalışmayı derhal başlatın, DSİ'miz de imkanları ölçüsünde destek versin. Sarısu Çayı temizlensin. Sürekli bahane üretmek şehrimize yalnızca zaman kaybettirmektedir. Eskişehir'in göz bebeği Porsuk'u ve onu besleyen tüm su kaynaklarını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz polemiğin değil, iş birliğinin ve çözümün tarafındayız."

Kaynak: AA

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