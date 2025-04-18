Porsuk Çayı'nda Temizlik Çalışmaları Devam Ederken Hurdacılar Çamur İçine Daldı

Porsuk Çayı'nın suyu temizlik için kesildi, hurdacılar çamur içine daldı

Mikrop yuvası çamurun içinde çıplak elle hurda arayan şahıs şaşırttı

ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı'nın suyu kesilerek Eskişehir kent merkezinden geçen kısmında ekskavatör ile kamyonlarla yapılan temizlik çalışmaları sürerken, bazı şahısların çamurun içine girerek çalışan makine ve pis suya aldırış ettirmeden hurda toplaması 'pes' dedirtti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Porsuk Çayı'nın dibinde yapılan temizlik sürüyor. Porsuk Çayı'nın suyu kesilerek dipteki çamur ve balçık ekskavatörlerce çay yatağına indirilen kamyonlara yüklenerek bertaraf ediliyor. Çalışmalarda temizlik sırası Porsuk Çayı'nın Eskişehir kent merkezinden geçen kısmına gelmiş, suyu kesilen çayda günün belli saatlerinde yapılan çalışmalarda, su yatağının dip kısmının oldukça temizlediği gözlendi.

Çamur içinde çıplak elle hurda aradı

Çalışmalar sırasında çamur ve balçığın arasında bazı şahısların hurda aradığı kaydedildi. Sürekli çalışan ekskavatör ve kamyonların güzergahında bulunan pis su ve çamurun içinde eline geçirdiği metalleri kıyıya atan şahıs, uyarıları dikkate almadı. Oldukça pis kokan çamurun içinde çıplak elle hurda arayan şahsın arkadaşı kıyıya atılan metalleri kamyona doldurdu. Eller çamurdan dolayı simsiyah olan şahsın hali, "bu kadarı da pes" dedirtti.