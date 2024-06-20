Port Sudan'da Cam Kafes: Kızıldeniz'in Canlılarını Görmek İçin Uğrak Yer - Son Dakika
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Port Sudan'da Cam Kafes: Kızıldeniz'in Canlılarını Görmek İçin Uğrak Yer

Sudan'ın turizm ve liman kenti Port Sudan'da bulunan cam kafes, Kızıldeniz'de yaşayan canlıları görmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Muhteşem mercan resifleriyle ünlü Port Sudan, dünyanın en önemli dalış turizmi merkezlerinden biri olarak da kabul ediliyor. Ziyaretçiler, Kızıldeniz'de oluşturulan yapay adanın altında bulunan Dalgıç Kulübe'ye gezi tekneleriyle ulaşabiliyor ve suyun 20 metre altına inerek binlerce balık türü ve diğer deniz canlılarını görebilecekleri yaklaşık 50 metrekarelik cam kafeste keyifli bir deneyim yaşayabiliyorlar. Bölgenin turizmine katkı sağlamak için yapılan alanı misafirler ücretsiz gezebilmektedir. Ayrıca Port Sudan'da bulunan diğer turistik mekanlar arasında Port Sudan Akvaryum Müzesi, Kültür Çarşısı, Mescid-i Kebir, Sengenib Milli Parkı ve Sevakin Adası yer almaktadır.

20.06.2024 11:09
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Sudan'ın turizm ve liman kenti Port Sudan'da bulunan cam kafes, Kızıldeniz'de yaşayan canlıları görmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

Muhteşem mercan resifleriyle ünlü Port Sudan, dünyanın en önemli dalış turizmi merkezlerinden biri olarak da kabul ediliyor.

Ziyaretçiler, "Sigale" isimli bölgede Kızıldeniz'de oluşturulan yapay adanın altında bulunan Dalgıç Kulübe'ye gezi tekneleriyle ulaşabiliyor.

Sahilden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Dalgıç Kulübe'ye gelen ziyaretçiler, suyun 20 metre altına merdivenle inerek yaklaşık 50 metrekarelik cam kafeste binlerce balık türü ve diğer deniz canlılarını görebiliyor.

Bölgenin turizmine katkı sağlamak için yapılan alanı misafirler ücretsiz geziyor.

Ayrıca bölgede bulunan Port Sudan Akvaryum Müzesi, yöresel takıların yer aldığı Kültür Çarşısı, Mescid-i Kebir, Sengenib Milli Parkı ve Sevakin Adası, turistlerin ziyaret edebileceği mekanlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Sudan, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Port Sudan'da Cam Kafes: Kızıldeniz'in Canlılarını Görmek İçin Uğrak Yer - Son Dakika

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SON DAKİKA: Port Sudan'da Cam Kafes: Kızıldeniz'in Canlılarını Görmek İçin Uğrak Yer - Son Dakika
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