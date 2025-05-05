Port Sudan'da Yakıt Depolarında Yangın

PORT Sudan'ın geçici idari merkezi konumundaki Port Sudan kentinde bulunan, ülkenin en büyük yakıt depolarında yangın çıktığı bildirildi.

Enerji ve Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusunda bulunan Port Sudan'daki stratejik depolara "terörist saldırı" düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucunda gaz yağı depolarında çıkan ve daha sonra yakıtla dolu diğer depolara yayılan yangını kontrol altına almak için söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Enerji ve Petrol Bakanı Muhiddin Neim'in yangın söndürme çalışmalarını sahada takip ettiği aktarılan açıklamada, saldırıda şimdiye kadar can kaybının olmadığı ifade edildi.

Bölgede olası bir felaketin önlenmesi için çalışmaların sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Bu saldırı, Sudan'daki hizmet ve sivil tesisleri hedef almaya devam eden ve Sudanlı vatandaşların hayatlarını doğrudan etkileyen suçluların karanlık siciline eklendi." ifadeleri kullanıldı.

Port Sudan'da, ülkenin en büyük yakıt depolarında çıkan yangının ardından sabah saatlerinden itibaren dumanlar ve alevler yükseliyor.