Portekiz Filistin Devleti'ni Tanımayı Değerlendiriyor

LİZBON, 1 Ağustos (Xinhua) -- Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, eylül ayında yapılacak 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıma konusunu değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve parlamentoda temsil edilen tüm siyasi partilerle istişarede bulunacaklarını söyledi.

Başbakanlık ofisinden perşembe günü yapılan açıklamada 28-30 Temmuz tarihlerinde New York'ta düzenlenen toplantıda bir grup ülkeyle birlikte Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin koşulların yeniden gözden geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Portekiz, konuya ilişkin yapılan çok sayıda temas sonucu görüştüğü birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma sürecini başlatmaya istekli olduğunu belirlemiştir" denildi.

Portekiz, uluslararası konferansın sonunda Filistin Devleti'ni tanıma konusunu değerlendirmeye hazır olduklarını belirten 14 ülkeyle ortak bildiri imzaladı.

İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya geçen yıldan bu yana Filistin Devleti'ni tanırken, Fransa geçen hafta BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklamıştı.