Portekiz, Olivenza İddialarını Yeniden Gündeme Getirdi - Son Dakika
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Portekiz, Olivenza İddialarını Yeniden Gündeme Getirdi

Savunma Bakanı Melo, Olivenza'nın Portekiz'e ait olduğunu savundu, İspanya ise tepkisiz kaldı.

14.09.2024 14:47
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Portekiz'de azınlık sağ hükümetinin Savunma Bakanı Nuno Melo, sınırdaki İspanya toprağı Olivenza ilçesinin ülkesine ait olduğunu savunarak haklarından vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Portekiz'in güneyinden İspanya'ya girdikten sonra yaklaşık 60 kilometrelik mesafede bulunan ve Badajoz kentine bağlı olan Olivenza ilçesi, uzun süreden sonra iki ülke arasında yeniden sorun yarattı.

Savunma Bakanı Melo, 1297'de Portekiz hakimiyetinde bulunan ancak 1801'deki Badajoz Antlaşması ile İspanyol topraklarına katılan Olivenza'nın ülkesine ait olduğunu savundu.

Portekiz basınına açıklama yapan Melo, "Olivenza, elbette Portekizlidir ve bu, bir provokasyon değildir." görüşünü paylaştı.

Olivenza'nın 1297'de Castilla ile Portekiz Krallıkları arasında imzalanan Alcacines Antlaşması'yla ülkesine geçtiğini ve bundan sonra yapılan Badajoz Antlaşması'nın Portekiz Devletince tanınmadığını ileri süren Melo, bu haklarından vazgeçmediklerini dile getirdi.

Yaklaşık 12 bin nüfuslu Olivenza'nın Belediye Başkanı Manuel Jose Gonzalez Andrade ise "Düşünmeden yapılan ve toprak istenen bu tip söylemler, insanları bölmeye veya karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Bu tip açıklamalar, geçmiş yüzyılın söylemleri." diyerek tepki gösterdi.

Andrade, Olivenza halkının geçmişleriyle gurur duyduklarını ve memnun olduklarını ifade etti.

Portekiz'de ana muhalefetteki Sosyalist Parti lideri Pedro Nuno Santos de Savunma Bakanı'nın sorumsuzca konuştuğunu ve bu sözlerin dış politikada ciddi etki yaratabileceğini belirtti.

İspanya hükümeti, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Portekiz, Olivenza İddialarını Yeniden Gündeme Getirdi - Son Dakika

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