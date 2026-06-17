Portekiz ve Kongo 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Portekiz ve Kongo 1-1 Berabere Kaldı

17.06.2026 23:36
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2026 Dünya Kupası'nda Portekiz, Kongo ile 1-1 berabere kaldı. Kongo, tarihindeki ilk golünü attı.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1-1 berabere kaldı.

ABD'nin Houston kentindeki NRG Stadı'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan karşılaşmada iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Mücadeleye hızlı başlayan Portekiz, 6'ncı dakikada Joao Neves'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının son bölümünde baskısını artıran Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 45+5'inci dakikada Yoane Wissa'nın kafa golüyle eşitliği yakaladı. Golün asistini bir dönem Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku yaptı.

İkinci yarıda iki takım da galibiyet golü için fırsatlar bulsa da skor değişmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

52 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti, bu sonuçla turnuva tarihindeki ilk golünü ve ilk puanını aldı.

Portekiz'de Cristiano Ronaldo karşılaşmaya kaptan olarak çıkarken, Fenerbahçeli Nelson Semedo 72'nci dakikada Nuno Mendes'in yerine oyuna dahil oldu.

Portekiz gruptaki ikinci maçında Özbekistan ile karşılaşacak. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Kolombiya karşısında ilk galibiyetini arayacak.

Kaynak: ANKA

Portekiz, Güncel, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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