Posof'ta iki gündür süren sağanak Alköy yolunu çökertti - Son Dakika
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Posof'ta iki gündür süren sağanak Alköy yolunu çökertti

Posof\'ta iki gündür süren sağanak Alköy yolunu çökertti
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Ardahan'ın Posof ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli sağanak ve dolu, yollarda hasara neden oldu. Yağışın Alköy bölgesinde artmasıyla Alköy-Yeniköy bağlantı yolu çökerken, İl Özel İdaresi ekipleri hasarı gidermek için çalışma başlattı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu, yollarda hasara neden oldu.

İlçede iki gündür etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su taşkınları yaşandı, bazı yerleşim yerlerinin yollarında hasar oluştu.

Yağışın özellikle Alköy bölgesinde etkisini artırması sonucu Alköy- Yeniköy bağlantı yolunda çökme meydana geldi.

İl Özel İdaresi ekipleri, hasarı gidermek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Posof'ta iki gündür süren sağanak Alköy yolunu çökertti - Son Dakika

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