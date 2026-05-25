Posta sektörü 2025'te 1,45 milyar gönderiyle rekor kırdı

25.05.2026 11:50
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK'nın 2025 yılı ikinci yarısına ilişkin posta sektörü raporunu değerlendirdi. Posta kargosu gönderileri yılın tamamında 2024'e göre yüzde 5 artışla 1,45 milyarı aşarak rekor kırdı. Sektörde 59 yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı bulunuyor ve yaklaşık 115 bin kişiye istihdam sağlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK'nın 2025 yılı ikinci yarısına ilişkin posta sektörü raporunu değerlendirdi. Sektörde 59 yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı bulunduğunu, bunlara 67 yetkilendirme verildiğini belirtti. Yerel düzeyde en çok yetki belgesi İstanbul'da (30), ardından İzmir (4) ve Ankara'da (3) yer aldı.

2025 yılı ikinci yarısı itibarıyla Türkiye genelinde 8 bin 934 posta acente ve şube hizmet veriyor. Bunların bin 390'ı İstanbul'da, 558'i Ankara'da, 434'ü İzmir'de bulunuyor. Posta sektörü yaklaşık 115 bin kişiye istihdam sağlıyor.

2025 yılının ikinci yarısında haberleşme gönderileri yaklaşık 113 milyon olarak gerçekleşti ve yıl sonunda 224,1 milyona ulaştı. Şehirler arası gönderilerin payı yüzde 85,71 oldu. En çok teslimat İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da yapıldı.

Posta kargosu gönderileri 2025 yılının ikinci yarısında 767,58 milyon adet olarak gerçekleşti. Yılın tamamında ise 2024'e göre yüzde 5 artışla 1,45 milyarı aşarak rekor kırdı. Bu artış e-ticaret hacminin büyümesinden kaynaklandı. Şehirler arası gönderi oranı yüzde 82'nin üzerinde olup en çok teslimat İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli'de yapıldı.

Gönderilerin yaklaşık yüzde 7'si aynı gün, yüzde 82'si ise kabul edildiği günden sonraki iki gün içinde teslim ediliyor.

