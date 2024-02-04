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Poz verdikleri sırada balkon çöktü: 13 yaralı - Son Dakika
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Poz verdikleri sırada balkon çöktü: 13 yaralı

Poz verdikleri sırada balkon çöktü: 13 yaralı

Tayland'da bir grup kadın, kameraya poz verdikleri sırada bulundukları balkonun çökmesi sonucu yaralandı. Otelin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kaza anında 13 kadın yaralandı. Yapılan incelemelerde çöken balkonun imar planında yer almadığı ve sonradan eklenmiş olduğu tespit edildi. Otelin işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

04.02.2024 20:13
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- Poz verdikleri sırada balkon çöktü: 13 yaralı

BANGKOK - Tayland'da 13 kişiden oluşan bir grup kadın, kameraya poz verdikleri sırada bulundukları balkonun çökmesi sonucu yaralandı.

Tayland'ın Chiang Mai şehrinde bir grup kadın, bir seminere katılmak üzere bulundukları otelin balkonunda kameraya poz verdikleri sırada ikinci kattan bahçeye düştü. Sabah saatlerinde yaşanan kaza anı, otelin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Polis Şefi Chalit Thipkham yaptığı açıklamada, Ban Chang Kham Luang ilçesinde yer alan otelde yerel saatle 07.30 saatlerinde gerçekleşen kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kadının yaralandığını belirtti. Thipkham, yapılan ilk incelemelerde çöken balkon bölümünün binanın imar planında yer almadığını ve sonradan eklendiğinin tespit edildiğini aktararak, otelin işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldığını ifade etti.

Kaza geçiren grubun bölgedeki bir hastanede gönüllü olarak görev yapan kadın sağlık çalışanları olduklarını ve bir seminere katılmak üzere otelde bulundukları ifade edildi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Poz verdikleri sırada balkon çöktü: 13 yaralı - Son Dakika
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