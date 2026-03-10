Konak'ta Fark Yaratan Proje: Pergel ile Konaklı Çocuklara Güçlü Gelecek - Son Dakika
Konak'ta Fark Yaratan Proje: Pergel ile Konaklı Çocuklara Güçlü Gelecek

10.03.2026 10:59  Güncelleme: 12:02
Konak Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle düzenlenen Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı (PERGEL), çocuklara duygusal, bilişsel ve psikolojik destek sunarak sosyal beceriler kazandırmayı hedefliyor.

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte hayata geçirdiği, Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı (PERGEL), Beştepeler Sosyal Tesisleri ve Ballıkuyu Ahmet Kesici Kültür Merkezi'ndeki çocuklarla buluştu.

Konak Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı (PERGEL) sayesinde Beştepeler Sosyal Tesisleri ve Ballıkuyu Ahmet Kesici Kültür Merkezi'ndeki çocuklara, ergenliğe geçişte duygusal, bilişsel ve psikolojik destek veriliyor. 5 ve 6'ncı sınıf öğrencilerine yönelik proje ile çocukların, stresle baş etme, akran zorbalığıyla mücadele ve sosyal hayatın zorluklarına karşı dayanıklılık kazanma becerilerini geliştirmelerine imkan tanınıyor. 14 hafta boyunca interaktif çalışmalarla desteklenen çocukların, iletişimi kuvvetleniyor, öz farkındalıkları artıyor.

"Eşit fırsat, güçlü gelecek"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde, çocuklara yönelik düzenledikleri eğitimlerin, hizmette "Adil Kent, Eşit Yurttaş" ilkesinin sürdürülebilirliğini sağladığını vurguladı. Mutlu, "Konak'ta çocuklarımızın mutluluğunu önemsiyor, onların sağlıklı gelişimi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'Adil Kent, Eşit Yurttaş' mottomuz, Konaklı çocuklarımıza verdiğimiz hizmette her zaman ön planda. Onlara eğitimde ve sosyal yaşamda eşit fırsatlar sunarak çocuklarımızı güçlü bir geleceğe hazırlama gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

