Prag'daki Rus Kültür Merkezine Saldırı

27.03.2026 18:14
Prag'da Rus Bilim ve Kültür Merkezi'ne molotofkokteyli atıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çekya'nın başkenti Prag'da yer alan Rus Bilim ve Kültür Merkezi'ne molotofkokteyli atıldığı bildirildi.

Çekya polisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, dün akşam Prag'daki Rus Bilim ve Kültür Merkezi binasına birkaç molotofkokteyli atıldığı ve polis ekiplerinin şüpheliyi aradığı belirtildi.

Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binanın bazı camlarının kırıldığı ve duvarlarda kararma görülüyor.

"Rus Evi" olarak da bilinen merkezin müdürü Igor Girenko, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, binaya 6 molotofkokteyli atıldığını, bunlardan 3'ünün infilak etmediğini söyledi."

Çekya İçişleri Bakanı Lubomir Metnar, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA

