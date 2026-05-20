PRAGATI 2026 Askeri Tatbikatı Başladı

Hindistan Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, çok taraflı askeri tatbikat PRAGATI 2026'nın, Meghalaya eyaletindeki Umroi Askeri Üssü'nde 13 ülkenin katılımıyla başladığı duyuruldu.

Açıklamada, Hint Okyanusu bölgesindeki orduları bir araya getirmeyi hedefleyen tatbikatın açılış törenine üst düzey askeri yetkililerin katıldığı aktarıldı.

İki hafta sürecek tatbikat kapsamında, dağlık ve ormanlık arazilerde askeri operasyonlar yapılacağı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda eğitim faaliyetleri yürütüleceği vurgulandı.

"Hint Okyanusu Bölgesinde Büyüme ve Dönüşüm için Bölgesel Orduların Ortaklığı" anlamına gelen PRAGATI tatbikatı, katılımcı ordulara profesyonel bilgi alışverişinde bulunma, birbirlerinin deneyimlerinden öğrenme ve askeri birlikler arasında daha yakın bağlar kurma konusunda ortak bir platform sağlamaktadır.