Prens Andrew'un Taht Hakkı Tehlikede

LONDRA, 21 Şubat (Xinhua) -- İngiliz hükümeti, Kral III. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'u veraset yoluyla tahta çıkma sırasından çıkarmak amacıyla bir yasa tasarısı hazırlamayı değerlendiriyor.

İngiliz basınında cuma günü yer alan haberlere göre, söz konusu adım polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından atılacak.

Kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle perşembe günü gözaltına alınan Andrew, birkaç saatlik sorgunun ardından serbest bırakıldı.

Bu gelişme, Andrew'un reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan ABD'li finansçı Jeffrey Epstein ile geçmişteki ilişkisine yönelik yeniden alevlenen tartışmaların ortasında geldi.

Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan cuma günü yapılan açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein'a ilişkin milyonlarca sayfalık mahkeme belgesini yayımlamasının ardından Londra'daki havalimanlarının insan kaçakçılığı ve cinsel sömürü amacıyla kullanılmış olabileceğine dair iddiaların incelendiği belirtildi. Açıklamada soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

Kral III. Charles ise perşembe günü yaptığı açıklamada "yasanın gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini" vurgulayarak polise "tam ve içten destek verdiğini ve işbirliği yapacağını" bildirdi.

Geçtiğimiz ekim ayında tüm kraliyet ve askeri unvanları geri alınan Mountbatten-Windsor, ikamet ettiği Royal Lodge'dan taşınmıştı. O tarihten bu yana yalnızca Andrew Mountbatten-Windsor ismiyle anılan eski prens, "özel bir konuta" yerleşti.