Prijedor'da 33 yıl sonra katledilen Boşnaklar anıldı - Son Dakika
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Prijedor'da 33 yıl sonra katledilen Boşnaklar anıldı

Prijedor\'da 33 yıl sonra katledilen Boşnaklar anıldı
20.07.2025 19:29
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Prijedor'da 33 yıl önce katledilen 7 Boşnak sivilin kalıntıları, düzenlenen törenle defnedildi.

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Prijedor kentinde, Sırplar tarafından 33 yıl önce acımasızca katledilen 7 Boşnak sivilin kalıntıları, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Ülkede 1992-1995'teki savaşta öldürülen 7 Boşnak sivile ait kemik kalıntıları, Kamicani Anıt Merkezi'nde kılınan cenaze namazından sonra gözyaşlarıyla defnedildi.

Cenaze namazını kıldıran Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Sırpların Prijedor'da büyük bir nefret ve sistematik bir şekilde soykırım unsurlarını da içinde barındıran bir yöntemle suç işlediklerini belirterek, " Çocuk, kadın, yaşlı insanlar hayvan öldürülür gibi öldürüldü. Erkekler ise toplama kamplarına götürüldü ve orada vahşice öldürüldü." dedi.

Törene katılan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic de Prijedor'da olanların unutulmaması gerektiğini dile getirerek, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin Prijedor'da olanları "ağır savaş suçu ve insanlığa karşı suç" olarak nitelediğine dikkati çekti.

Prijedor'da etnik temizlik yapıldığını vurgulayan Becirovic, "Prijedor'da insanlığa karşı işlenen suçların 33'üncü yılında tüm dünyaya şunu söylemek istiyoruz; kayıplarımızı aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Savaş suçlularının cezalarını bulması için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Bu arada, kalıntıları bugün defnedilen 7 Boşnak sivil 1992'de öldürüldü. Toprağa verilenlerin en genci öldürüldüğünde 24 yaşında olan Semir Alic, en yaşlısı ise katledildiğinde 70 yaşında olan Kasim Bajraktarevic.

Prijedor'da ne yaşandı?

Bosna'daki savaşın henüz başladığı Mart 1992'de eski Yugoslavya'daki Devlet Güvenlik Teşkilatının başına getirilen Sırp kökenli Simo Drljaca, Prijedor'daki 13 polis karakolunda görev yapan 1775 Sırp'ı bir ay içinde silahlandırdı.

Sırp birlikleri, 29 Nisan gecesi o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor şehrini ele geçirdi. Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992'de Prijedor civarındaki köylere saldırdı. Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3 bin 176 sivil hayatını kaybetti.

Sırplar, 31 Mayıs 1992'de yerel radyolar üzerinden yapılan duyuruyla "Sırp olmayanların evlerinin pencerelerine beyaz çarşaf asmaları, sokağa çıkarken kollarına beyaz kurdele bağlamaları" talimatını verdi. İşgalci Sırpların talimatlarını yerine getirmek zorunda kalan Sırp olmayan siviller, bu yöntemle tespit edildi. Tespit edilenler, esir kamplarına götürülerek katliamlara, işkencelere ve tecavüzlere maruz kaldı.

Prijedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde Omarska, Keraterm, Kozarac, Trnopolje ve Manjaca'daki toplama kamplarına götürüldü. On binlerce kişi de doğdukları topraklardan sürgün edildi.

Prijedor'daki katliamda hayatını kaybeden ve kimlik tespiti yapılan Boşnak sivillerin kalıntıları her yıl 20 Temmuz'da düzenlenen törenin ardından toprağa veriliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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