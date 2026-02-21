Priştine'de Ramazan Süslemeleri - Son Dakika
Priştine'de Ramazan Süslemeleri

Priştine\'de Ramazan Süslemeleri
21.02.2026 22:49
Priştine, ramazan ayı için özel ışıklandırma ve süslemelerle donatıldı. Belediye Başkanı mesaj yayımladı.

Kosova'nın başkenti Priştine'nin merkezi, ramazan ayına özel ışıklandırıldı.

Priştine'nin merkezindeki İbrahim Lutfiu Sokağı, İskenderbey Meydanı ve Rahibe Teresa Meydanı, bu yıl da ramazan ayı vesilesiyle Priştine Belediyesi ve Kosova İslam Birliği işbirliğiyle süslendi.

Priştine Belediye Başkanı Perparim Rama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ay, aramızdaki bağları güçlendirmek, daha fazla iyilik paylaşmak ve toplumumuzu daha adil ve daha insani kılan değerleri geliştirmek için bir fırsat olsun. Herkese bereketli bir ramazan diliyorum." ifadelerini kullandı.

Arnavutluğun başkenti Tiran'dan Priştine'yi ziyaret eden Alban Kaperi, AA muhabirine ramazan süslemelerinin güzel göründüğünü söyledi.

Kaperi, şehirdeki atmosferin şenlik havasında olduğunu kaydederek, "Bir Müslüman olarak, yerleştirilen süslemeler bana ayrı bir sıcaklık hissi veriyor." dedi.

Priştineli Refik İsmaili ise meydanların süslenmesinin ramazana duyulan bir saygının göstergesi olduğunu ifade ederek, "Ramazan süslemeleri de ramazanın kendisi de ayrı bir zarafete sahip." diye konuştu.

Priştine, ramazan ayı için ilk kez 2023 yılında süslenmişti.

Öte yandan, Kosova'nın diğer şehirlerinde de ramazan ayı vesilesiyle cadde ve meydanlar süslendi.

Kaynak: AA

