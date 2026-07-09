Prizren'de Barış Manço Anısına Gençler Buluştu

Kosova'nın Prizren şehrinde sanatçı, besteci ve söz yazarı Barış Manço'nun anısına düzenlenen "Dostluk ve Barışın Ritmi: Barış Manço'nun İzinde Genç Sesler" konserinde farklı topluluklardan genç sanatçılar aynı sahnede buluştu.

Prizren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sanatçı Barış Manço'nun anısına "Dostluk ve Barışın Ritmi: Barış Manço'nun İzinde Genç Sesler" konseri düzenlendi.

YEE Kosova'nın destekleriyle, OJQ RHYTHM Derneğinin organizasyonunda ve sanatçı Tolga Kazaz yönetiminde düzenlenen konserde, Kosova'nın Türk, Arnavut, Boşnak ve Roman topluluklarından 17 genç sanatçı aynı sahneyi paylaştı.

Barış Manço'nun hafızalarda yer eden eserlerinin seslendirildiği konserde, dostluk, barış ve kardeşlik mesajları müzik aracılığıyla izleyicilere aktarıldı.

Kosova YEE Koordinatörü Ramazan Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, kültür ve sanat aracılığıyla toplumlar arasında kalıcı gönül köprüleri kurmayı hedeflediklerini belirterek, Barış Manço'nun evrensel sanat anlayışı ile insanı merkeze alan yaklaşımının enstitünün kültürel diplomasi anlayışıyla büyük uyum içinde olduğunu söyledi.

Farklı topluluklardan gençlerin aynı sahnede buluşmasının ve Türk müziğinin önemli eserlerini birlikte seslendirmesinin kültürel etkileşimin güçlenmesine katkı sunduğunu dile getiren Yılmaz, projede emeği geçen tüm paydaşlara ve genç sanatçılara teşekkür etti.

Proje Yöneticisi ve sanatçı Kazaz da Barış Manço'nun eserleriyle verdiği birlik ve kardeşlik mesajlarını bugün Kosova'nın gençleriyle yeniden yaşatmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Genç sanatçılar yoğun ilgi gören konserin sonunda izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.