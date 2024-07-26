Prizren'de Kuzey Makedonyalı sanatçıların canlı heykel performansı ilgi gördü

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu sanatçıları tarafından sunulan canlı heykel performansı yoğun ilgi gördü.
Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten gelen sanatçılar, vücutlarının tamamını boyayarak giydikleri kostümlerle saatlerce hareketsiz durdu.
Prizren'in tarihi Şadırvan Meydanı'ndaki performansa vatandaşlar ve özellikle çocuklar, yoğun ilgi gösterdi.
Kuzey Makedonyalı sanatçıların sergilediği canlı heykel performansı, hafta sonunda Prizren'de devam edecek.
Teatrosk, her yıl Üsküp'te düzenlediği Statuafest Canlı Heykel Festivali'nin yanı sıra performanslarını Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde sergiliyor.
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